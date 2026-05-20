Revisará su currículum: Vanessa encontrará preocupante detalle sobre Franco en el capítulo 300 de EJDO

20 may. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 300 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) no se pudo quedar tranquila desde que vio a Franco (Emilio Edwards) con una pistola en el pasillo de su edificio.

Por esta razón es que le encargó a una cercana colaboradora que revisara sus antecedentes. ¿Realmente trabaja en una empresa de seguridad? ¿Se puede confiar en él como para pedirle ayuda en asuntos del Grupo Vial?

Los antecedentes de Franco

La ayudante de Vanessa confirmará que al menos no mentía cuando hablaba de su trabajo: "Efectivamente, este gallo tiene bastante experiencia en el rubro de la seguridad y, además, ha trabajado con gente de mucho peso".

El Jardín de Olivia / Mega

Pero de inmediato hará una salvedad sobre Barraza que no pinta nada bien. "Mira, si te vas al final del informe, te vas a dar cuenta que hay algo no menor con este tipo", advertirá.

Mientras revisa en su computador, Riesco se tapará la boca con las manos. Algo sobre este hombre la perturbará.