Involucra a Clemente: Gabriel tendrá una difícil decisión que tomar en el capítulo 334 de El Jardín de Olivia

07 jul. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) supo que Gabriel (Matías Oviedo) estaba metiendo sus narices en el crimen de Lalo Acosta (Jorge Denegri) y decidió ponerle un alto de inmediato.

Con una llamada a sus contactos en la BPI, el comisario Santana ya no se inmiscuiría en sus asuntos.

La llamada desde Valdivia

Gabriel se dará cuenta de ello poco después, porque recibirá una orden directa de sus jefes que lo dejarán contra la espada y la pared.

El Jardín de Olivia / Mega

"No sé cómo, pero se filtró que que estoy investigando extraoficialmente lo de Clemente y Olivia y, bueno, mis superiores de Valdivia me dieron un ultimátum", le señalará a Diana (Nicole Espinoza) y la familia Guerrero.

"Si no estoy allá a primera hora de la mañana, me pueden dar de baja", agregará, dando un duro golpe para la causa de Clemente (Pipo Gormaz).