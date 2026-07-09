El Jardín de Olivia - Capítulo 335: Vanessa y Jessica quieren justicia

09 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le declaró su amor a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y le pidió empezar de cero porque con el tiempo ella lo podría mirar con otros ojos.

Jessica mantuvo la calma y en un momento de distracción de Walker hizo pasar a Vanessa (Begoña Basauri), quien apuntó con un arma a Luis Emilio para obligarlo a confesar a cámara todos los abusos que cometió contra ellas y otras mujeres.

La aparición del "Rucio" (Sebastián Saguz) se convirtió en un problema para ambas, quienes intentaron no ser descubiertas.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín pone distancia

Joaquín (Francisco Dañobeitia) aprovechó que Berni dormía para tener una conversación más íntima con Ignacia (Cota Castelblanco). Quería saber si su ex estaba dispuesta a volver con él, pero la respuesta no lo dejó satisfecho.

Undurraga se molestó al comprender que Nacha veía como "un sacrificio" estar a su lado. Por eso, le pidió que no intente seducirlo más: las visitas a la niña se mantendrán tal como está estipulado por el juez y ojalá sean en un momento en que él no esté porque no quiere volver a verle la cara.