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El Jardín de Olivia - Capítulo 335: Vanessa y Jessica quieren justicia

  • Por Mega

En el capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le declaró su amor a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y le pidió empezar de cero porque con el tiempo ella lo podría mirar con otros ojos.

Jessica mantuvo la calma y en un momento de distracción de Walker hizo pasar a Vanessa (Begoña Basauri), quien apuntó con un arma a Luis Emilio para obligarlo a confesar a cámara todos los abusos que cometió contra ellas y otras mujeres. 

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La aparición del "Rucio" (Sebastián Saguz) se convirtió en un problema para ambas, quienes intentaron no ser descubiertas. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Joaquín pone distancia

Joaquín (Francisco Dañobeitia) aprovechó que Berni dormía para tener una conversación más íntima con Ignacia (Cota Castelblanco). Quería saber si su ex estaba dispuesta a volver con él, pero la respuesta no lo dejó satisfecho. 

Undurraga se molestó al comprender que Nacha veía como "un sacrificio" estar a su lado. Por eso, le pidió que no intente seducirlo más: las visitas a la niña se mantendrán tal como está estipulado por el juez y ojalá sean en un momento en que él no esté porque no quiere volver a verle la cara. 

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