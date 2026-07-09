"¡Me da asco mirarlo!": Jessica explotará contra Luis Emilio en el capítulo 336 de El Jardín de Olivia

09 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 336 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) estará en las manos de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero en lugar de doblegarse y pedir por su vida, por fin le dirá todo lo que piensa sobre él.

"Es un psicópata, es un degenerado que no es capaz de sentir amor por nadie", gritará con los ojos anegados de lágrimas.

Luis Emilio no soportará la confrontación

Y mientras lo toma del cuello de la camisa, le dirá una gran verdad: "Usted está tan enfermo que cree que nos puede forzar a quererlo, pero nadie nunca va a querer a un hombre como usted, porque usted no es un hombre; es simplemente un abusador patético y cobarde".

El Jardín de Olivia / Mega

"¡Me da asco mirarlo!", dirá, pero Walker no podrá tolerar sus palabras y tratará de taparle la boca a la fuerza.

Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) estarán fuera. ¿Lograrán rescatarla a tiempo?