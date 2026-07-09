El "Rucio" lo salvó: Luis Emilio le quitó el arma a Jessica y puso las cosas a su favor en El Jardín de Olivia

09 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 335 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) llegó a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y Vanessa (Begoña Basauri) salió para evitar que interviniera.

Jessica (Ignacia Sepúlveda) se quedó sola con Walker y el empresario se le acercó lentamente para convencerla de bajar la pistola porque la joven se veía mucho más insegura de disparar que su compañera.

Mientras más avanzaba, más temerosa se veía Jessi, hasta que en un forcejeo, perdió la pistola. Luis Emilio se la arrebató y la apuntó: "Así que me querías disparar, peuca mugrienta. Te tendría como una reina a mi lado, tendrías el mundo a tus pies, pero ahora no vas a tener nada".

El Jardín de Olivia / Mega

¿El final para Vanessa?

Vanessa no pudo oponer resistencia al "Rucio" y fue llevada a la fuerza hasta el interior de la vivienda. Abrazadas con Jessica, se dieron cuenta que vendría algo terrible.

"Me gustaba mucho más cuando éramos amigos, pero este fue tu último error, Vanessa. Llévatela a la bodega para que se vaya a encontrar con mi querido amigo Omar", le ordenó a Freddy.