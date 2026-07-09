"Tenemos que terminar lo que empezamos": Vanessa vivió desgarrador momento frente a Luis Emilio en EJDO
En el capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) intentó que Luis Emilio (Alejandro Trejo) confesara en video, pero ni con un arma en la mano lo logró.
Estaba frustrada por todas las humillaciones con las que ha tenido que cargar, volviéndose inestable y peligrosa. Jessica (Ignacia Sepúlveda) intentó calmarla, pero Riesco explotó.
No hay tratos con Luis Emilio
"Hay formas mucho más dolorosas de hacerlo confesar", dijo mientras le apuntaba en la entrepierna. "Y para cuando llegue la policía y lo encuentre desangrándose, nosotras vamos a estar muy lejos de acá, Luis Emilio, y por lo menos nos va a morir con la conciencia tranquila de que nunca más, nunca más en la vida va a volver a abusar de otra mujer".Ir a la siguiente nota
Desesperado ante la posibilidad de ser mutilado, Walker intentó negociar un acuerdo, pero la periodista sabía bien el tipo de tratos con Luis Emilio.
"¿Cómo al acuerdo que llegaste con Omar? ¿O al acuerdo que llegaste conmigo después de lo que me hiciste en mi departamento? (...) Este cerdo de mier... no va a confesar. Tenemos que terminar lo que empezamos de una vez por todo aquí para siempre", afirmó.Ve el capítulo en