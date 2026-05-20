Podría estar en libertad muy pronto: Luis Emilio recibirá excelente noticia en el capítulo 300 de EJDO

20 may. 2026 - 18:35 hrs.

En el avance del capítulo 300 de El Jardín de Olivia, Lalo Acosta (Jorge Denegri) visitará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque tendrá importantes novedades que entregar.

La presión contra la exfiscal Montes (Susana Hidalgo) surtió efecto y modificó su primer testimonio ante la justicia. "Con esta declaración, la condena queda jurídicamente insostenible. Por eso ya pedimos la revisión y la anulación de la sentencia", dirá el abogado.

El plazo para salir de la "ratonera"

Muerto por la ansiedad, Walker querrá saber cuánto le queda para salir libre. Los 10 meses tras las rejas se le han hecho eternos y ya tiene muchos planes de venganza una vez vuelva a ver la luz del sol.

El Jardín de Olivia / Mega

"Vamos a meter la mayor cantidad de presión para expeditar el proceso y en menos de una semana, usted va a andar caminando por la calle como cualquier ciudadano a pie", afirmará Acosta con seguridad.

¿La familia de Diana (Nicole Espinoza) tendrá que tomar precauciones y hacer ese viaje a Valdivia para protegerse?