Tito irá a recuperar el reloj de Jaime a la casa de Hingilberto en el capítulo 129 de RDS
En el avance del capítulo 129 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) irá hasta la casa de Tito (Claudio Castellón) para acusar a Hingilberto (Luis Dubó) de robarle su reloj.
El exfutbolista contactará por llamada a su padre para consultarle por el smartwatch de su amigo, quien negará cualquier tipo de vínculo.
La respuesta de Hingilberto no dejará satisfecho al otrora jugador del Arsenal, porque lo que decidirá ir hasta su casa en Cerro Navia.
"La vamos a hacer cortita… pasa el reloj altiro", encarará Tito a su padre, quien volverá a decir que no lo tiene en su poder.
Jaime aconsejará a Matilde
Mientras tanto, Jaime se encontrará con Matilde (Ignacia Baeza), a quien verá entusiasmada en su amorío con Juan de Dios (Jorge Arecheta). En ese contexto, le aconsejará ir con más calma y no dejarse llevar por las pasiones.