¿Volverán a confiar? Sofía Latorre y Rai Cerda son la nueva pareja de Volverías con tu ex? 2
El próximo reality de Mega, Volverías con tu ex? 2, confirma a su quinta pareja en competencia: la modelo e influencer Sofía Latorre y el chico reality y personalidad televisiva Rai Cerda intentarán retomar una intensa historia que vivieron hace tres años y que dejaron súbitamente abandonada. Tras el final, ambos quedaron intrigados, preguntándose qué les pasó y si podría haber sido algo más.
La historia se remonta a 2023, cuando Sofía y Rai se conocieron por amigos en común en una fiesta. Un fugaz coqueteo y se transformaron en pareja por cerca de dos meses. Pero el ingreso de Rai a un reality show lo obligó a cambiar su vida y dejar a Sofía, sin mayor explicación.
"Yo me proyectaba con él", declara la chica, aunque reconoce que en su momento "no hubo mucho compromiso por ambas partes", algo que espera que pueda cambiar en esta ocasión. "Siento mucho cariño con él, mucha buena onda, no guardo rencor de nada, fue hace mucho tiempo y ya estamos más grandes", mientras además recuerda con nostalgia "me encantó, era toda mi onda, estuvimos juntos no mucho tiempo, pero fue intenso y muy bacán".
Por parte de Cerda, las cosas son diferentes. Aunque guarda algunos de los mejores recuerdos de cómo comenzó todo con Sofía: "todo fue súper espontáneo. En ese minuto, lo primero en que me fijé fue en su cara; su cara es distinta. Eso me llamó la atención. Duramos casi dos meses que se sintieron como cinco años. Fue breve pero intenso". Sin embargo, su lectura de cómo se dieron las cosas es distinta: "Como fue todo tan intenso, yo quise dar un paso al lado porque venía saliendo de algo antes, entonces preferí dar un paso al costado y dejarnos de hablar. Desde ese momento no la veo".
¿Cómo será el reencuentro entre Rai Cerda y Sofía Latorre?
Con respecto al reencuentro, el chico se declara dispuesto a ver cómo han cambiado las cosas "Quiero ver, en ese minuto, si se la vuelve a jugar". Eso sí, en la vida de Raimundo hay un gran tema pendiente. El reciente quiebre con Faloon Larraguibel lo tiene aún afectado, y eso podría dificultar un nuevo idilio con Sofía: "Estoy en duelo en el amor (por Faloon), ha sido un proceso fome, que tengo que vivir; no sé tampoco lo que puede pasar. Nadie creía en mi relación con Faloon y ya llevábamos casi un año y medio juntos. En el último tiempo empezaron un poco más de roces y cosas así, pero siempre nos respetamos, siempre sin ninguna duda y sin ningún tercero. Al final no peleábamos, pero después sí, por cualquier cosa. El amor existe, el cariño también. Dudo que algún día ella termine en mala conmigo, por cómo nos complementamos y por todas las cosas que vivimos en su momento; yo le tengo respeto y cariño".
¿Podrán estos dos jóvenes reencontrarse después de su apasionado primer intento? ¿Será un buen momento para que el amor entre ellos surja? ¿Podrán volver a confiar después de cómo terminaron la última vez?
