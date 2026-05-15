Mega los unió: La historia de amor de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, nuevos confirmados de VCTE2

15 may. 2026 - 15:15 hrs.

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela son los nuevos confirmados de Volverías con tu ex? 2 y acá puedes saber más sobre su desconocida historia de amor.

La actriz y el locutor radial probarán al interior del nuevo reality de Mega que están bien solo como amigos, pero sabemos que el encierro puede provocar sentimientos diferentes e incluso, generar una reconciliación entre ambos.

Volverías con tu ex? 2

¿Cómo llegaron a estar juntos Daniela Valenzuela y Yamila Reyna?

El comienzo del romance entre Daniel Valenzuela y Yamila Reyna se remonta hace 10 años, cuando ambos trabajaban en Mega.

La actriz era parte del elenco de la teleserie Ámbar, con su personaje "Luli" Suazo, mientras que él trabajaba en la radio Candela como locutor.

"Nos acercamos a través de sus hijas que eran fanáticas del personaje que hacía yo en la teleserie", recuerda la comunicadora.

El presentador por su parte, rememora que quedó flechado desde que la conoció: "Me cautivó lo simpática y buena onda, siempre nos hemos llevado bien. Tuvo mucha onda con mis hijas, ese fue un anzuelo para un papá que quiere estar tranquilo".

La relación avanzó rápido y pasaron de pololear a vivir juntos durante un año y medio. Sin embargo, el exceso de trabajo y el desgaste de la convivencia les pasaron la cuenta.

"Nos dimos cuenta de que éramos más amigos que otra cosa, pero siempre la mejor de las ondas y los mejores recuerdos", expresa Daniela Valenzuela.

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