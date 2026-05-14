¿Conocerá a Chofi y Tapia? Julio César Rodríguez será el gran invitado de este viernes en Detrás del Muro

14 may. 2026 - 08:00 hrs.

Este 15 de mayo podrás disfrutar de una nueva entrega de Detrás del Muro, con más sketches, más risas y un nuevo invitado de lujo.

La alegría y el humor que han conquistado a todo Chile se tomarán nuevamente la pantalla con un capítulo que promete sacar carcajadas a grandes y chicos.

En esta ocasión, el programa contará con Julio César Rodríguez para ser parte del fenómeno televisivo. ¿Conocerá la Nueva Moneda? ¿Hará buenas migas con la Chofi y Tapia? ¿Miguelito hará de las suyas con JC? ¡Todo eso y más lo vas a poder disfrutar en Detrás del Muro!

Detrás del Muro

¿A qué hora se emitirá el nuevo capítulo de Detrás del Muro?

El próximo capítulo se emitirá este viernes 15 de mayo en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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