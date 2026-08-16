Llegó con una flor de amancay: Conoce la historia del regalo de Olivia para que Diana se recupere en EJDO

16 ag. 2026 - 11:02 hrs.

Diana (Nicole Espinoza) se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y mientras lucha por su vida en el hospital, Olivia (Violeta Silva) apareció con el origami de una flor de amancay para que se recupere.

El gesto marcó el penúltimo capítulo de El Jardín de Olivia, haciendo conexión con una de las primeras interacciones entre Diana Guerrero y la niña en la teleserie de Mega.

¿Cuál es el secreto que esconde este regalo de Oli?

Para recordar, Diana necesitaba ganar la confianza de Olivia para seguir trabajando en casa de los Walker y utilizó las flores como un punto de encuentro entre ambas. Fue entonces que la vio dibujar en su cuaderno un amancay.

El Jardín de Olivia / Mega

"Cuando yo era chica, mi abuela tenía un jardín lleno de esas flores y me encantaban. ¿Tú conoces la leyenda de amancay? Es sobre una mujer que se enamoró de un guerrero muy poderoso que se llamaba Quintral y aunque ellos dos eran muy diferentes, se querían muchísimo", le relató Diana a Oli.

"Un día, ese guerrero se enfermó y nadie, absolutamente nadie podía salvarlo. Solo podía sanarlo una flor mágica de color amarillo que crecía en las montañas más altas donde nadie podía llegar. ¿Tú sabes lo que hizo esa mujer? Escaló las montañas, atravesó por lugares muy peligrosos y tuvo que enfrentar al espíritu de la montaña que le puso una prueba muy difícil...", agregó.

La naturaleza de esta flor hizo creer a la niña que podría recuperar la salud de Diana y Clemente (Pipo Gormaz) se encargará de llevarla hasta su lado para lograr el milagro en el gran final de la producción dramática.

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