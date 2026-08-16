16 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Este lunes 17 de agosto tendremos el gran estreno de La Baronesa, la próxima teleserie diurna de Mega.

A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber antes del estreno de esta nueva producción.

Lo más visto de La Baronesa 1 ¿De qué se trata y cuál es el elenco? 4 cosas que tienes que saber antes del estreno de La Baronesa

1. ¿De qué se trata La Baronesa?

La Baronesa narra la historia de Aurora (Loreto Valenzuela), una mujer que ha dedicado su vida a mantener el prestigio y las tradiciones de su familia, además de conservar el control sobre quienes la rodean.

La Baronesa / Mega

Desde niña destacó por su belleza, carácter y elegancia, características que le valieron el apodo de "La Baronesa". Sin embargo, su afición por el juego la llevará a arriesgar incluso aquello que más valora, especialmente tras la llegada de Javier (Simón Pesutic), un joven que se atreverá a desafiarla en el casino clandestino que frecuenta.

2. ¿Quiénes conforman el elenco de La Baronesa?

Los actores encargados de personificar a los personajes de La Baronesa son los siguientes:

La Baronesa / Mega

3. ¿Cuándo se estrena el primer capítulo de La Baronesa?

El gran estreno de La Baronesa se emitirá el próximo lunes 17 de agosto a las 17:15 horas, inmediatamente después del final de la teleserie El Jardín de Olivia.

4. ¿Dónde ver el primer capítulo de La Baronesa?

Podrás ver el primer episodio de La Baronera a través de la señal de aire de Mega y digital en Mega.cl.

Además, podrás disfrutar el estreno de la teleserie con el react que se transmitirá a través del canal oficial de Mega en Youtube junto a Poli Flores y el actor Francisco "Chapu" Puelles.

Aquellas personas que se perdieron el estreno podrán revivirlo en la plataforma Mega Go.

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