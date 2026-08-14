Este lunes gran estreno: Esta es la historia de La Baronesa, la nueva teleserie de Mega

14 ag. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tu familia? Esa es la premisa de La Baronesa, la nueva teleserie de las 17:00 horas con la que Mega apuesta para continuar el exitoso camino de El Jardín de Olivia.

La historia comienza con Aurora Valdés (Loreto Valenzuela), una mujer que ha consolidado una vida llena de éxitos en lo laboral y familiar.

Gracias a años de esfuerzo, su restaurante "Doña Aurora" goza de una estabilidad envidiable. Esto le permitió comprarse una casona que se convirtió en un símbolo de su estatus y en ella alberga a los integrantes de su familia: Roberto (Patricio Achurra), su marido; Antonio (Carlos Díaz), su hijo; Clara (Lorena Bosch), su nuera y sus tres nietos, Paula (Francisca Armstrong), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Emilia (Octavia Bernasconi).

La Baronesa / Mega

Sin embargo, esta matriarca tiene un gran punto débil que pondrá en jaque su imperio y la estabilidad familiar: es una ludópata consumada.

Aurora Valdés es la reina de los casinos ilegales, donde la conocen como "La Baronesa". No hay jugador que no haya sufrido al enfrentarla con las cartas, hasta que ella misma conozca la derrota en manos de Javier (Simón Pesutic), un joven, pero hábil apostador.

"La Baronesa" perderá la casa familiar, pero Javier encontrará algo que querrá con más intensidad: el amor de Emilia.

Javier le propondrá un trato, la casa a cambio de un matrimonio con su nieta, pero, ¿Aurora será capaz de sacrificar la felicidad de la menor del clan por culpa de sus propios errores? Conoce la respuesta este lunes 17 de agosto desde las 17:15 horas en el gran estreno de la nueva producción dramática de Mega.

La Baronesa / Mega

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