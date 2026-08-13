¿Quién es quién en La Baronesa? Conoce al elenco de la nueva teleserie de Mega

13 ag. 2026 - 12:00 hrs.

¡Atención, fanáticos de las teleseries! Este lunes 17 de agosto llegará a las pantallas La Baronesa la nueva producción de Mega que promete conquistar a los televidentes con su historia y sus personajes.

La historia girará en torno a Aurora (Loreto Valenzuela), una mujer que ha construido su vida en torno al poder, el prestigio y las tradiciones de su familia, manteniendo bajo su control cada aspecto de su entorno.

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Conocida desde pequeña por su belleza, carácter y elegancia, Aurora recibe el apodo de "La Baronesa". Sin embargo, su afición por el juego comenzará a poner en riesgo aquello que ha construido, especialmente cuando se cruce con Javier (Simón Pesutic), un joven dispuesto a desafiarla en el casino clandestino que frecuenta.

El elenco de La Baronesa

Esta nueva producción contará con un destacado elenco encabezado por Loreto Valenzuela, Simón Pesutic y Octavia Bernasconi. A continuación, conoce a todos los actores y los personajes que interpretarán en esta nueva teleserie.

Aurora Valdés de Márquez (Loreto Valenzuela)

Es el pilar de su familia. Está casada con Roberto Márquez. Es dueña del "Doña Aurora", emblemático restaurante de comida chilena.

La Baronesa / Mega

Roberto Márquez (Patricio Achurra)

Viene de una familia muy esforzada, que poco a poco fue creando una empresa de camiones. Actualmente, es dueño de una importante flota de camiones. Está muy enamorado de su mujer, Aurora.

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Emilia Márquez (Octavia Bernasconi)

La menor de los hijos de Antonio y Clara. Ayuda a Aurora en la administración del "Doña Aurora". Considerada la "regalona" de la familia. Tiene una relación con Nicolás, con quien está desde que son niños.

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Javier Toledo (Simón Pesutic)

Tiene muy buena situación económica gracias a su conocimiento y suerte en los juegos de azar, sin embargo, no es ludópata, sabe cuándo parar. Pondrá en aprietos a Aurora, ya que querrá conseguir algo más de dinero en uno de sus juegos.

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Antonio Márquez (Carlos Díaz)

Hijo de Aurora y Roberto. Siempre fue muy estudioso. Actualmente, es un importante abogado.

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Clara Faúndez (Lorena Bosch)

Es una abnegada madre, quien se ha postergado por el bien de sus hijos y el amor a su esposo Antonio. Sin embargo, algo la hará cambiar irremediablemente.

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Paula Márquez (Francisca Armstrong)

Primogénita del matrimonio entre Antonio y Clara. Es psicóloga y trabaja en una fundación que ayuda a niños. Está soltera, pero busca perdidamente el amor.

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Daniel Márquez (Francisco Reyes Cristi)

Segundo del matrimonio entre Antonio y Clara. Es chef y trabaja en el "Doña Aurora".

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León Insulza (César Caillet)

Es doctor y mejor amigo de Antonio. Se conocieron en la universidad. Con el tiempo se fue haciendo amigo de la familia e incluso se encarga de chequear la salud de Roberto.

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Samuel Toledo (Francisco Ossa)

Esposo de Andrea y padre de Javier y Catalina. Ingeniero, puede darle buena vida a su familia.

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Andrea Núñez (Catalina Guerra)

Esposa de Samuel. Madre de Javier y Catalina. Fue madre muy joven, por lo que abandonó la universidad.

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Catalina Toledo (María Jesús Godoy)

Hija menor de Samuel y Andrea. Muy rebelde, se divierte sacando de quicio a sus padres. Tiene buena relación con su hermano.

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Nicolás Ortiz (Andrew Bargsted)

Es el único hijo de Francesca. Tiene una relación desde hace años con Emilia, de quien está muy enamorado. Es personal trainer y se encarga de las sesiones de Roberto.

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Francesca Ortiz (Katyna Huberman)

Es la mejor amiga de Clara. Se dedica a la medicina alternativa.

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