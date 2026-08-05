Joaquín Méndez recorre el set de La Baronesa junto a su elenco: Catalina Guerra vivió divertido chascarro

05 ag. 2026 - 17:20 hrs.

La tarde de este miércoles 5 de agosto, Joaquín Méndez recorrió el set de grabación de La Baronesa, la nueva teleserie vespertina de Mega.

El animador de La Hora de Jugar fue recibido por parte de este grandioso elenco: Catalina Guerra, Francisco Ossa y María Jesús Godoy.

Así es la casa de La Baronesa

Los actores le hicieron un tour por la casa de la mismísima Aurora Valdés (Loreto Valenzuela), donde le enseñaron a Joaquín el living y el comedor.

Mega

Tras ello, fueron hasta el restaurante "Ana María", donde quedaron impactados por las fotografías de La Baronesa con destacadas figuras nacionales, como Julio César Rodríguez, Don Francisco, Tonka Tomicic y Luis Jara.

En medio de todo esto, Catalina Guerra se vio envuelta en un chascarro al tratar de descifrar si la bandeja de huevos era de utilería o real, rompiendo en la mesa uno de los huevos.

No te pierdas la nueva teleserie de las 17:00 horas de nuestra área dramática y quédate atento a la programación ya que este lunes 17 de agosto, Mega tendrá el estreno de La Baronesa.

Todo sobre La Baronesa