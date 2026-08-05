"Dile a la Berni que fue todo para mí": Joaquín muere en brazos de Ignacia en impactante escena de EJDO

05 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegó al rescate de Ignacia (Cota Castelblanco), enfrentándose cara a cara con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Walker quería llevársela como rehén, pero Undurraga no iba a permitir que le hicieran daño a la madre de su hija. Lamentablemente, este intento terminó con un solo disparo que hirió al director ejecutivo de forma fatal.

Las últimas palabras para su hija

Con una herida en el abdomen, el ex de Nacha se desplomó en el piso y en cuestión de minutos se comenzó a desangrar. Luis Emilio aprovechó la conmoción para escapar, mientras los demás intentaban auxiliar al caído.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín tenía pocas fuerzas, pero le hizo una petición a Ignacia: "Júrame que si me pasa algo, júrame que vas a cuidar a la Berni. Dile que su papá la amó mucho. Dile a la Berni que fue todo para mí...".

Luego, su voz se apagó para siempre.