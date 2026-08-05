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El Jardín de Olivia - Capítulo 351: Luis Emilio cobra una nueva víctima

  • Por Mega

En el capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) entró a la fuerza en el departamento de Bastián (Alonso Quintero) para llevarse los discos duros. 

Amenazó a sus hijos a punta de pistola y se encargó de destruir los dispositivos de almacenaje y el computador, pero eso no le bastó. Decidió llevarse a Ignacia (Cota Castelblanco) como rehén el tiempo suficiente para ponerse a salvo. 

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Joaquín llega a salvar el día

Joaco llegó al edificio y se encontró a Nacha retenida a la fuerza por su padre. Temblando, pero haciendo acopio de valor, sacó una pistola y apuntó contra Luis Emilio para salvar a la joven.

El Jardín de Olivia / Mega
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Walker le disparó sin remordimientos y mientras Undurraga se desangraba en el suelo, huyó. 

Gabriel (Matías Oviedo) y Clemente (Pipo Gormaz) también se apersonaron en el lugar y detuvieron al empresario. Aunque intentó simular un disparo en defensa propia, las cosas se le complicaron porque había un respaldo de los infames videos que grabó. 

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