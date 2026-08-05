"Me confirmaron que Burgos...": Fatal noticia alertará en caso contra Luis Emilio en el capítulo 352 de EJDO

05 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 352 de El Jardín de Olivia, el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) estará en alerta por los testigos que declararán contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque ya tendrán una baja en su haber.

"Me confirmaron por Gendarmería que Héctor Burgos anoche se suicidó en su celda. A Burgos le hicieron esto para que no llegara a testificar, y me temo que podría llegar a pasar lo mismo con el resto", anunciará el persecutor.

Atención con Jessica y Vanessa

En el cuartel de la BPI, Gabriel (Matías Oviedo) también sentirá aprensión. Podrían quedarse sin personas que den fe de los delitos de Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Antes de que eso suceda, Santibáñez querrá que la brigada preste protección a quienes se arriesgan en este juicio.

"Les voy a pedir especial cuidado con Jessica Reyes y con Vanessa Riesco, que llegan hoy día mismo al país para declararle el juicio. Sin ellas, se nos van a caer todos los testimonios".