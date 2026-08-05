El fiscal Santibáñez enfrentó a Walker con pruebas: Bastián respaldó los videos de su padre en EJDO

05 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 351 de El Jardín de Olivia, en la comisaría, Luis Emilio (Alejandro Trejo) discutía con su abogado sobre cómo proceder. Quiere insistir en la legítima defensa para salir libre de polvo y paja por asesinar a Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Cuando el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) entró en la sala, Walker lo saludó con tono burlón porque nuevamente se ven las caras: "Pucha que están cortos de fiscales en el Poder Judicial. ¡Otra vez le asignaron mi caso!".

Pero Santibáñez no venía por la muerte de Undurraga; ese caso fue asignado a otro fiscal.

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo venía a informarle, señor Walker, que usted va a ser formalizado por delitos reiterados de abuso sexual y violación en perjuicio de diversas víctimas, todo esto en un contexto de abuso de poder y coerción", dijo el persecutor.

Ante la perplejidad de Walker, Gabriel (Matías Oviedo) se unió a la conversación y le dijo al empresario, "¿usted pensaba que destruyendo un computador y un disco duro iba a borrar la prueba de sus crímenes? Lamento decirle que no... se le olvidó destruir el respaldo que hizo su hijo".