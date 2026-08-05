Lo vio con el arma en la mano: Gabriel redujo y capturó a Luis Emilio Walker en El Jardín de Olivia

05 ag. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) salió del edificio y, sin importar que fuera a plena luz del día, usó la cacha de la pistola para romper el disco duro recuperado.

En medio de esta acción es que fue sorprendido por el comisario Santana (Matías Oviedo) y Clemente (Pipo Gormaz). Gabriel le ordenó de inmediato soltar el arma.

"Detective, esta arma está debidamente inscrita, la usé para defensa personal", quiso argumentar Walker, pero no había excusa posible que lo librara de la detención.

El Jardín de Olivia / Mega

La rendición de Luis Emilio

Santana le gritó y lo obligó a arrodillarse: "Las explicaciones las vas a tener que dar en el cuartel porque esta vez no te voy a dejar ir. ¡Suéltala, mier...! ¡Suéltala o disparo!".

Mientras le ponían las esposas, Luis Emilio fijó una intensa mirada en su hijo mayor, quien se quedó mudo ante la escena. Lograron su captura, pero lo importante vendría después... ¿Pagaría realmente por sus crímenes?