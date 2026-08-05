No aceptarán sus sobornos: Luis Emilio quedará a merced de los internos en el capítulo 352 de EJDO

05 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 352 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará desesperado por protección en su segunda estadía en la cárcel.

Uno de los gendarmes recibió sus sobornos con anterioridad y por esta razón le volverá a ofrecer una fuerte suma de dinero. Sin embargo, el guardia no querrá hacer tratos con el empresario: "Aquí ni yo ni nadie te va a ayudar, Walker. Estás completamento solo ahora".

Constarnado, Luis Emilio le pedirá reconsiderar. "Oye, Gerardo, no seas tonto, estamos hablando de una millonada de plata. ¿Qué pasa? ¿Te parece poco? Pídeme una cifra", rogará.

El Jardín de Olivia / Mega

A solas con sus "viejos amigos"

No servirá de nada este intento y Gerardo le sugerirá "ponerle el pecho a las balas" porque le esperan al menos cuatro meses tras las rejas.

Luis Emilio estará desvalido, encontrándose frente a frente con el "Cazuela", quien lo recibirá con una calurosa bienvenida de parte suya y otros internos.