Quedan pocos días: ¿Cuándo comienza La Baronesa, la nueva teleserie vespertina de Mega?

12 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Mega prepara el gran estreno de La Baronesa, la nueva producción del área dramática que llegará para tomar el lugar de El Jardín de Olivia.

La ficción que tiene como protagonistas a Loreto Valenzuela, Simón Pesutic y Octavia Bernasconi promete una historia marcada por conflictos familiares, ambición, secretos y decisiones que cambiarán el destino de los personajes.

¿Cuándo se estrena La Baronesa?

La Baronesa se estrenará el próximo lunes 17 de agosto, transformándose en la nueva teleserie vespertina.

Mega

La producción se emitirá a las 17:00 horas, marcando el inicio de una historia que mezclará drama, apuestas y conflictos familiares.

Esa misma jornada se estrenará el esperado capítulo final de El Jardín de Olivia, el que se verá después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro. Tras todo esto, podrás ver el primer capítulo de La Baronesa".

Todo sobre La Baronesa