Francisco Reyes Cristi nos da un recorrido por el "Doña Aurora", el restaurante de La Baronesa

10 ag. 2026 - 07:20 hrs.

Uno de los lugares en los que se desarrollará La Baronesa será el restaurante "Doña Aurora", local de comida chilena que se ha convertido en el orgullo de Aurora Valdés de Márquez (Loreto Valenzuela), matriarca y protagonista de la nueva teleserie de Mega.

Las plataformas digitales de Mega estuvieron con Francisco Reyes Cristi, Daniel en la ficción, quien nos dio un pequeño recorrido.

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Su personaje es nieto de Aurora y el chef principal del negocio del clan Márquez. Para ponerse a tono con el rol, el intérprete señaló que ha estado practicando el corte. "He estado entrenando. Uno pensaría que lo hacen rápido, pero no, es con amor".

La Baronesa / Mega

Los implementos del set son reales. "¿Quieres conocer mi cocina? Aquí está donde se hacen los churrascos, el huevito... todo esto funciona de verdad. Aquí se emplata y yo, que soy el chef a cargo, le doy el toque final", dijo Reyes Cristi detrás del mostrador.

Pero, ¿qué es lo que ven los clientes del "Doña Aurora"? Los muros de la cocinería están repletos de Aurora posando con famosos rostros del acontecer nacional como Luis Jara y Leonardo Farkas.

"Estoy siendo como un mix entre Daniel y Francisco. Como que no estoy actuando de Daniel, es que hay que guardarse para ahora que nos va a tocar actuar en nuestro primer día de rodaje, así que deséenos suerte, para que la gente, ustedes en sus casas, puedan disfrutar de esta maravillosa y entretenida teleserie La Baronesa".

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