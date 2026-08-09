Logró la redención antes de partir: Así fue el último acto de Joaquín en El Jardín de Olivia

09 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Joaquín Undurraga (Francisco Dañobeitia) murió en manos de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) en el capítulo 351 de El Jardín de Olivia.

Él, quien siempre admiró la visión de negocios de su exsuegro, terminó por encontrarse con su siniestro lado oscuro. Al menos, logró salvar a Ignacia (Cota Castelblanco) de sus garras porque no iba a permitir que la madre de su hija sufriera.

Joaquín durante la tercera temporada

Matones amenazaron de muerte a Joaquín si no ayudaba a Luis Emilio, por ese entonces en la cárcel. Así es que comenzaron a cooperar para sacar a Clemente (Pipo Gormaz) de la dirección ejecutiva y trajeron a Christian Mendoza (Juan José Gurruchaga) desde Argentina para librarse de Karina (Jacinta Rodríguez).

El Jardín de Olivia / Mega

Incluso fue capaz de pagar para que incriminaran a la pintora de tráfico de estupefacientes; esa era una manera de obtener la custodia de la pequeña Berni.

Pero las cosas se salieron de control el día en que Luis Emilio mandó quemar viva a Karina. Undurraga quería cuidar de su hija, pero no a cambio de un asesinato.

Él rescató a Karina de las llamas y se coludió con su padre para sacar a Walker de la compañía. Esto terminó por enemistarlo con quien fuera su mentor y pese a ser abuelo de Berni, Luis Emilio amenazó con hacerle daño a la pequeña si no se retractaba el directorio.

Quería salvar a su hija y por eso ideó un plan de asesinato contra el empresario que salió mal. Protegió a Ignacia porque era cuidar de Berni y sus últimos pensamientos estuvieron dedicados a la bebé.

"Júrame que si me pasa algo, júrame que vas a cuidar a la Berni. Dile que su papá la amó mucho. Dile a la Berni que fue todo para mí...".

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