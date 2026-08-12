"¿Le hicieron algo?": La contundente respuesta que recibió Rai Cerda ante potente pregunta sobre Faloon

12 ag. 2026 - 00:07 hrs.

En el capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda se vio el tarot con una experta y terminó dándose cuenta de impactantes situaciones.

Cuando aún no había realizado ninguna pregunta, Mirtha sacó las cartas y aseguró que eran todas muy negativas para el participante.

Joaquín Méndez se involucró en el tema y realizó una consulta bastante tensa: "Lo que tú viste ahora ¿Es que le hicieron algo a Rai?".

En ese instante, se barajó la posibilidad de brujería de parte de su expareja y él narró una situación que se podría relacionar con eso: "Estuve muy bajoneado, no soy de abrir mis sentimientos, nunca lo había hecho, el otro día me desplomé y lloré y lloré".

Volverías con tu ex? 2

La pregunta que puso en jaque a Rai Cerda

Tras contar esa situación, Yamila Reyna preguntó si Faloon Larraguibel era la mujer de la que más se había enamorado en su vida y él contestó que sí.

Volviendo al tema esotérico, se le consultó a la tarotista si la comunicadora había hecho algo en contra de Rai Cerda: "Ella se enfermó también, otra vez la misma carta. Quieren tenerlo como un idiota triste, tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba tan enamorada, ha hecho alguna estupidez, que te ha afectado".

Finalmente, el ingeniero hizo una potente pregunta: "¿Un poco lo que está haciendo es para no perderme?".

"Para no perderte, pero te está enfermando", contestó la tarotista tras ver las cartas.