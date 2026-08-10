La decisión que tomó Bárbara Córdoba que marcó su quiebre con Luis Mateucci y afectó a Nicole Moreno

10 ag. 2026 - 23:40 hrs. | Act. 11 ag. 2026 - 00:08 hrs.

En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba se hartó de compartir más de la cuenta con Luis Mateucci y tomó una importante decisión.

Luego de volver de la Cabaña de las Tentaciones y de no haberlo saludado, la trasandina se acercó a su expareja y le informó lo que quería hacer.

"A partir de hoy no voy a dormir más contigo, voy a dormir en mi cama, tú vuelves a dormir con Nicole, que son igual de grandes los dos. Ya no hay onda que te haga la onda para que duermas cómodo, para que puedas invitar a cualquiera a tu cama. En un momento voy a correr todo eso", expresó muy seria.

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno también salió afectada

Tras lo anterior, Bárbara Córdoba se acercó a Nicole Moreno para contarle lo que estaba pasando: "Como no voy a dormir más con Luis, necesito la cama de vuelta".

"Ay necesitaba esa cama, me la quitan, me la pasan", lanzó la modelo fitness, sin hacerse mayores problemas.

Sin embargo, la argentina fue bastante enfática en señalar las razones por las que quería separar las cosas: "Él quería dormir cómodo y yo le estaba haciendo el aguante, para que estuviera bien y cómodo, pero esa etapa se acabó".