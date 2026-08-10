"Es más que una amistad": Kaoto encendió rumores de romance con Ludmila Ksenofontova
En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto lanzó una romántica declaración sobre Ludmila Ksenofontova.
Todo comenzó en una conversación con Flavia Laos, quien le preguntó cómo lo había pasado en la Cabaña de las Tentaciones junto a la patinadora.
"Dormimos bien juntos, nos quedamos conversando hasta las 3 de la mañana", explicó Carlos Águila, con una evidente sonrisa en su rostro.
La pregunta de Flavia Laos que puso en jaque a Kaoto
Flavia Laos se puso muy contenta y luego le consultó si estaban entablando una amistad con Ludmila Ksenofontova.
"Yo creo que es más que una amistad ¿Puede ser?", lanzó coqueto Kaoto y desató la emoción de su amiga por un posible romance.
"El hombre es versátil", expresó finalmente el exmarido de Estefi Marquis, entre bromas.
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