Bárbara Córdoba estalló tras enterarse de rumor que la involucraba a Tom Brusse: Lo aclaró con Luis Mateucci

10 ag. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Tom Brusse echó a correr un rumor que llegó bastante lejos y que tuvo que ser aclarado ante sus compañeros.

Resulta que el marroquí volvió de la Cabaña de las Tentaciones y contó que habían pasado cosas con Bárbara Córdoba, pero en tono de broma: "En la sala oscura, Dios. Me enseñó la sala oscura y ahí empezamos a besarnos y todo. Ella quiso más...".

En ese momento, Luis Mateucci aseguró que su compañero era del gusto de su expareja, más que algunos hombres de la casona.

Volverías con tu ex? 2

Bárbara Córdoba se enteró del chisme

Unos minutos después, La Guarén le contó a Bárbara Córdoba el rumor que estaba circulando en la casa: "¿Te contó Nicolás? Dijo que se metieron al cuarto oscuro y que se dieron besos".

De inmediato, la trasandina negó la información y se molestó: "Nunca entramos al cuarto oscuro, si llegamos todos a dormir. Tom, me caías re bien hasta hace 5 segundos. Necesito que lo arregle ahora".

El enojo fue superior y la participante fue a buscar a Tom Brusse, lo llevó donde Luis Mateucci y aclaró la situación.