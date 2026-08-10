Bárbara Córdoba estalló tras enterarse de rumor que la involucraba a Tom Brusse: Lo aclaró con Luis Mateucci
En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Tom Brusse echó a correr un rumor que llegó bastante lejos y que tuvo que ser aclarado ante sus compañeros.
Resulta que el marroquí volvió de la Cabaña de las Tentaciones y contó que habían pasado cosas con Bárbara Córdoba, pero en tono de broma: "En la sala oscura, Dios. Me enseñó la sala oscura y ahí empezamos a besarnos y todo. Ella quiso más...".
En ese momento, Luis Mateucci aseguró que su compañero era del gusto de su expareja, más que algunos hombres de la casona.
Bárbara Córdoba se enteró del chisme
Unos minutos después, La Guarén le contó a Bárbara Córdoba el rumor que estaba circulando en la casa: "¿Te contó Nicolás? Dijo que se metieron al cuarto oscuro y que se dieron besos".
De inmediato, la trasandina negó la información y se molestó: "Nunca entramos al cuarto oscuro, si llegamos todos a dormir. Tom, me caías re bien hasta hace 5 segundos. Necesito que lo arregle ahora".
El enojo fue superior y la participante fue a buscar a Tom Brusse, lo llevó donde Luis Mateucci y aclaró la situación.
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