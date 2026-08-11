Tonka Tomicic puso un alto a situaciones de violencia en la casona: "A la próxima, habrá sanciones graves"
En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic les hizo una seria advertencia a las parejas sobre el comportamiento que están teniendo en la casona.
Antes de la competencia, la animadora pidió un momento de atención a todos los participantes para aclarar algunas situaciones.
"Queremos dejar ciertos puntos muy en claro. Han habido situaciones de agresividad, de violencia verbal, se ha invadido espacio físico entre mujeres y hombres en los días transcurridos", comenzó diciendo.
¿Harán caso los participantes?
Posteriormente, Tonka Tomicic expresó que esas actitudes no iban a estar permitidas: "No lo vamos a tolerar, esta es una advertencia clara para cada uno de ustedes".
También, la animadora fue enfática en señalar que si persisten estas situaciones, iban a haber consecuencias: "A la próxima, habrá sanciones graves".
Todos los presentes escucharon atentamente y estuvieron de acuerdo con el llamado de atención.
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