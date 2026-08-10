"Yo lo buscaba más y es raro": Ludmila Ksenofontova contó la razón que la llevó a terminar su último romance

10 ag. 2026 - 22:51 hrs.

En el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova reveló el motivo por el cual terminó su última relación amorosa.

La confesión salió a la luz luego de que Kaoto le consultara a la patinadora sobre el romance que tuvo luego de sellar su separación con Álvaro Ballero.

Según explicó, luego de tres semanas de tomar la decisión de alejarse de su exmarido, ella se involucró con Pablo, un conductor del circo al que ella había vuelto a trabajar.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Ludmila Ksenofontova

La historia interesó a Kaoto y tras lo anterior, preguntó las razones del quiebre, luego de 8 meses juntos.

"En realidad fue porque yo entraba acá. Obvio que al principio me gustaba, pero después como que ya cuando lo conoces, claro, sentía que yo lo buscaba más y es raro. Era como ermitaño, otra vez", expresó Ludmila Ksenofontova.

En ese momento, los recuerdos sobre las actitudes vinieron a la mente de Carlos Águila y ella estuvo de acuerdo: "Todos mis amigos me decían '¿Por qué otra vez?'. Ahí me alejé un poco, empecé a pensar".

"Que entre, lo humillo", lanzó finalmente el exmarido de Estefi Marquis, refiriéndose al conductor.