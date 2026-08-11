Este será el inesperado conflicto que enfrentará a Mariano Brozincevic y a Bárbara Córdoba: "Conmigo no te..."

11 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic enfrentará duramente a Bárbara Córdoba por una situación en la casona.

La trasandina le pedirá a La Guarén que le prepare un pan y su compatriota se dará cuenta que no es el alimento que ella consume siempre: "¿No que no comías gluten? Porque el otro día me hiciste un escándalo porque creías que yo había sacado el pan y yo no lo había pasado. Fuiste a la mesa a reclamarme".

La expareja de Luis Mateucci intentará explicar a veces si puede comer ese tipo de cosas, pero la ira sobrepasará al "chamán" y explotará: "Lo único que te voy a decir es que conmigo no te metas, sé bien quién sos y te voy a sacar la careta".

Volverías con tu ex? 2

Un mensaje para Rai Cerda

También, una especial tarotista llegará a la casona para recibir las preguntas de los participantes y lanzará impactantes vaticinios.

Rai Cerda será uno de los que recibirá un mensaje que lo dejará muy soprendido: "Tú estás mal, quiero que miren esas cartas todos, tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba enamorada, que te ha afectado horriblemente. Para no perderte, pero te está enfermando".