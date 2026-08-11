Nicole Moreno no pudo contener las lágrimas al recordar doloroso quiebre amoroso: "Lo solté en el momento"

11 ag. 2026 - 23:56 hrs.

En el capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se emocionó al recordar la última relación amorosa que tuvo.

Todo comenzó cuando la tarotista que llegó a la casona le preguntó el signo a la modelo, para poder sacarle las cartas y ella contó un poco más de su vida, para luego realizar una pregunta: "Llevo casi dos años sola, por opción. Me gustaría saber si voy a tener un amor que valga la pena, en el presente y obviamente en el futuro".

"Tú solita te has cerrado ¿Peleaste feo hace dos años con la pareja que tuviste? Te sale la carta del pleito", expresó Mirtha, momento en el que la participante se emocionó hasta las lágrimas.

Volverías con tu ex? 2

La vida amorosa de Nicole Moreno

Joaquín Méndez se dio cuenta de la tristeza de Nicole Moreno y le preguntó si le había dolido esa situación con su expareja: "Es asertivo".

"Fue bastante feo, ahí decidiste ponerte una venda en los ojos", agregó la tarorista, frases que le hicieron todo el sentido a la modelo.

Finalmente, Yamila Reyna le preguntó a la campeona fitness si su estadía en el reality la había ayudado a superar ese quiebre: "Eso fue una experiencia que viví, pero la solté en el momento que sucedió".

Cabe destacar que si bien, Nicole Moreno no entregó el nombre de su última pareja, si había dicho anteriormente que a mediados del 2024, hace dos años, terminó su relación amorosa con Ítalo Grottini.