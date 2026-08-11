Clemente se arrodillará ante Diana con romántica propuesta en el capítulo 355 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) saldrán al patio de los Guerrero para tener una conversación a solas.
La detención de Luis Emilio (Alejandro Trejo) les dará la oportunidad para ser felices y el mayor de los hermanos Walker no querrá desperdiciarla.
"Quiero despertarme al lado de esa carita, de la mujer que yo más he admirado en mi vida... de un espíritu incontenible, de una mujer que yo admiro profundamente y que quiero que seas la segunda mamá de la Oli", le dirá.Ir a la siguiente nota
Un testigo de la propuesta
Tras decir estas palabras, se arrodillará con una pequeña caja de terciopelo entre las manos.
A lo lejos, esta bonita escena será un doloroso momento para Gabriel (Matías Oviedo), quien observará cómo la mujer que ama está a punto de comprometerse con otro.Ve el capítulo en