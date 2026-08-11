"Me haces querer ser mejor persona porque te amo": Franco se confesará con Vanessa en el capítulo 355 de EJDO

11 ag. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) regresó junto a Vanessa (Begoña Basauri) porque ella despertó sentimientos que él creía perdidos.

En un íntimo momento, Barraza se confesará.

"Por muchos años, pensé que no iba a ser capaz de volver a amar a alguien, pero tú, tú me haces querer hacer las cosas bien, ser mejor persona... porque te amo", admitirá.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa lo mirará maravillada, porque pese a saber las cosas atroces que hizo Franco bajo las órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo), también tuvo la oportunidad de conocer su buen corazón.

Los sentimientos son recíprocos. ¿Será esta la oportunidad para que Vanessa pueda ser feliz?