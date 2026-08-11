Elisa actuó en nombre de su padre y llevó los comprometedores audios de Luis Emilio al tribunal en EJDO

11 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 354 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) fue al tribunal, a poco de recibir la lamentable muerte de su padre.

La joven sabía que Burgos (Juan Carlos Cáceres) no atentó contra su vida en la cárcel, sino que fue Luis Emilio (Alejandro Trejo) el que quiso acallarlo. Ella, en su memoria, decidió que debía hablar y contaba con evidencia que podría sepultar al empresario.

Nadie la esperaba entre los testigos del caso. El fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) hizo una jugada magistral al llevarla al estrado y presentar el teléfono del fallecido subcomisario.

Los audios del fiscal

"Su señoría solicita autorización para reproducir en sala uno de los archivos de audio contenidos en este dispositivo. El archivo a continuación corresponde a una conversación entre Héctor Burgos y Luis Emilio Walker el 22 de enero del 2026".

La voz de Luis Emilio se escuchó clara en la habitación: "A ver, Burgos, esta no es la primera ni la última peuca que amenaza con denunciarme, pero si te estoy pagando es para que le cierres la boquita".

Los presentes reaccionaron al audio y el propio Walker intentó negar la autenticidad del archivo, acusando una manipulación con inteligencia artificial.