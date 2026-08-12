¡Un lunes de teleseries! Conoce el horario del gran final de El Jardín de Olivia y el estreno de La Baronesa

12 ag. 2026 - 18:40 hrs.

Este 17 de agosto será un "Mega Lunes" para el Área Dramática de nuestro canal, ya que El Jardín de Olivia tendrá su gran final tras más de 350 episodios y La Baronesa vivirá su estreno como sucesora en la misma franja horaria.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) creían haber vencido definitivamente a Luis Emilio (Alejandro Trejo), luego de que lo condenaran a 20 años de cárcel por sus delitos. Sin embargo, el villano encontró la manera de burlar a la justicia y escapar.

La policía comenzará su frenética búsqueda porque no solo deben impedir que un hombre peligroso esté suelto: en sus manos estará la pequeña Olivia (Violeta Silva), tomada como rehén por su propio abuelo.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Lograrán darle caza antes de que ocurra una nueva tragedia? El gran final se emitirá por las pantallas de Mega a las 16:00 horas.

El inicio de una nueva gran historia

Se acaba una teleserie, pero los fanáticos de la ficción no quedarán viudos demasiado tiempo. Inmediatamente después del último episodio de El Jardín de Olivia, comienza La Baronesa, protagonizada por Loreto Valenzuela.

En la historia encarnará a Aurora Valdés de Márquez, una exitosa mujer y matriarca de una familia sólida, pero que esconde un gran secreto que hará tambalear su imperio: la compulsión por los juegos de azar.

La Baronesa / Mega

Javier (Simón Pesutic) la desafiará en un casino clandestino y ella, acostumbrada a ganar, se dará cuenta de lo dura que es la derrota. Sin embargo, tendrá una alternativa que le permitirá conservar su patrimonio, a cambio de sacrificar la felicidad de su nieta más querida.

¿Qué es lo que elegirá Aurora? La Baronesa comenzará a partir de las 17:15 horas.

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