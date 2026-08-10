"Anoche lo puse a prueba...": Christell pide ayuda a sus seguidoras por inesperada situación con su bebé

10 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Hace un par de semanas, Christell cumplió uno de los sueños de vida que tenía, y es que se convirtió en madre del pequeño Valentino, su hijo con su esposo Roberto Parra.

De inmediato, la vida y contenido de Christell dio un giro a la maternidad y, al ser primeriza, todavía hay ciertas cosas o "atajos" que desconoce de la crianza.

Es por esto que a veces aparece en redes sociales para pedir ayuda a sus seguidoras, que ya son madres, quienes la ayudan, entendiendo el período de vida que pasa la cantante.

Christell pide ayuda a sus seguidoras

"Mamitas de niños, necesito el mejor consejo que tengan para controlar cuánto sus bebés se hacían, se hacen pipí mientras los cambian", dijo a través de un video de Instagram.

Pasaron un par de horas, y la cantante subió una selfie de ella donde comentó uno de los consejos que más se repitió en sus mensajes directos.

"Se repite mucho el tip de pasar la toallita antes de abrir el pañal y el tener ese calentador de toallitas", escribió la intérprete nacional.

Asimismo, afirmó que "anoche lo puse a prueba y efectivamente no tuve percances. Obvio que puede seguir pasando, pero siempre hay tips que pueden servir".

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