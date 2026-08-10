"Muchas risitas y mimitos": Así celebró Eugenia Lemos el primer Día del Niño de su hija Alegra

10 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Eugenia Lemos y su esposo Matías Kosznik celebraron el primer Día del Niño de su hija Alegra con amor, regalos, comida en familia y un paseo.

La influencer y modista compartió en Instagram registros de la jornada especial que le dedicaron a su bebita de nueve meses, quien lució feliz y divertida.

Primer Día del Niño de la hija de Eugenia Lemos

Para iniciar la jornada, Eugenia Lemos preparó un desayuno especial y decoró la mesa con utensilios y vajilla en tonos pastel.

El "desayunito" para Alu fueron huevos cocidos y frutas, mientras sus padres comieron galletas, panqueques y pequeños croissants.

Instagram @eugenialemosok

En su post también se ve a la niña jugar feliz dentro de una pequeña piscina de pelotitas que armaron los esposos. "Amé los regalitos de mis papis", se lee sobre la imagen.

"Disfrútalos en casita y también...", escribió la presentadora Argentina sobre una postal de todos juntos, a punto de salir.

"Salimos de paseíto. Muchas risitas y mimitos en familia", escribió luego sobre las imágenes de su visita al Parque Bicentenario.

Instagram @eugenialemosok

Fue una jornada divertida pero también agotadora para Alegra, quien quedó exhausta tras el paseo. "Así llegó a casita. Es que pasamos un hermoso día juntitos", expresó en sus historias, donde dejó ver a su hija rendida en su cochecito.

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