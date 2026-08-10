"Muchas risitas y mimitos": Así celebró Eugenia Lemos el primer Día del Niño de su hija Alegra
Eugenia Lemos y su esposo Matías Kosznik celebraron el primer Día del Niño de su hija Alegra con amor, regalos, comida en familia y un paseo.
La influencer y modista compartió en Instagram registros de la jornada especial que le dedicaron a su bebita de nueve meses, quien lució feliz y divertida.
Primer Día del Niño de la hija de Eugenia Lemos
Para iniciar la jornada, Eugenia Lemos preparó un desayuno especial y decoró la mesa con utensilios y vajilla en tonos pastel.
El "desayunito" para Alu fueron huevos cocidos y frutas, mientras sus padres comieron galletas, panqueques y pequeños croissants.
En su post también se ve a la niña jugar feliz dentro de una pequeña piscina de pelotitas que armaron los esposos. "Amé los regalitos de mis papis", se lee sobre la imagen.Ir a la siguiente nota
"Disfrútalos en casita y también...", escribió la presentadora Argentina sobre una postal de todos juntos, a punto de salir.
"Salimos de paseíto. Muchas risitas y mimitos en familia", escribió luego sobre las imágenes de su visita al Parque Bicentenario.
Fue una jornada divertida pero también agotadora para Alegra, quien quedó exhausta tras el paseo. "Así llegó a casita. Es que pasamos un hermoso día juntitos", expresó en sus historias, donde dejó ver a su hija rendida en su cochecito.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de