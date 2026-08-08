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'¡Qué hermosa es!': El gesto de Marcela Vacarezza para la Miss Universo Chile 2026, Dominga López Instagram @marcelavacarezza_ @domin6a

"¡Qué hermosa es!": El gesto de Marcela Vacarezza para la Miss Universo Chile 2026, Dominga López

  • Por Morella Rivas

En el año 1992, Marcela Vacarezza representó a Chile en el Miss Universo luego de obtener la corona nacional que justo acaba de heredar Dominga López.

El 2 de agosto, Inna Moll entregó la banda de Miss Universo Chile a su sucesora, una periodista y modelo de 23 años que lució un imponente vestido rojo en la gala final transmitida por Mega.

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Como antigua portadora del cetro, la esposa de Rafael Araneda se refirió a la nueva reina de belleza en sus historias de Instagram.

Elogios de Marcela Vacarezza a la nueva Miss Universo Chile

La coronación de Dominga López llenó de emoción a sus seguidores y a los amantes de los certámenes de belleza, y Marcela Vacarezza fue una de las figuras famosas que compartió su opinión y buenos deseos hacia la comunicadora.

"¡Qué hermosa es! Todo el éxito para ti", escribió la psicóloga junto a una imagen de la mujer que representará al país en el Miss Universo 2026, a celebrarse en Puerto Rico en noviembre. La joven correspondió a su gesto, al repostearlo en sus historias.

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Como es común en este tipo de concursos, tras la coronación de López surgieron algunos comentarios adversos a este resultado. Daniela Nicolás, Miss Chile 2020, salió en defensa de la joven reina de belleza, para quien pidió todo el apoyo.

Instagram @marcelavacarezza_

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