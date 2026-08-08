Con calzado Jimmy Choo incluido: ¿Cuánto cuesta el exclusivo look de La Carlita para su matrimonio civil?

08 ag. 2026 - 15:00 hrs.

La Carlita dio un nuevo paso en la consolidación de su romance con el cantante Matt Hunter al oficializar su matrimonio en el Registro Civil de la comuna de Peñalolén.

Para la ocasión, la creadora de contenido apostó por un look que no pasó desapercibido por ser sobrio, pulcro, lleno de estructura y por incluir prendas de famosas casas de moda.

¿Cuánto costó el look de La Carlita en su matrimonio civil?

La Carlita lució un vestido estructurado tipo blazer color blanco. La prenda contó con maxisolapas que ampliaron visualmente sus hombros, además de líneas de botones y cortes verticales que definieron su cintura.

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De acuerdo a la cuenta especializada en moda The Popular Look, este diseño sobrio y elegante es obra de la firma Odd Muse y tiene un valor de 230.000 pesos chilenos.

Para complementar este estilismo nupcial, la tiktoker eligió unos stilettos blancos de la reconocida casa Jimmy Choo.

Estos elegantes zapatos, que realzaron la sobriedad del conjunto, están valorados en 700 mil pesos. En total, su look completo tuvo un costo de 930.000 pesos.

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