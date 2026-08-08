Se anuncian lluvias para los próximos días en la Region Metropolitana y la zona norte del país

08 ag. 2026 - 16:00 hrs.

La próxima semana tendrá más lluvias para la zona norte del país, ya afectada con los sistemas frontales. Asimismo, se esperan precipitaciones para la capital.

En Meganoticias, la meteoróloga Lissette Aguilera señaló que se espera que "una perturbación en altura afecte más la región de Antofagasta y la región de Atacama el día martes... Precipitaciones importantes, son cerca de 90 milímetros que podrían caer en las precordilleras".

Como habrá una isoterma alta, el pronóstico anunció probabilidad de activación de quebradas, el aumento de los caudales y remociones en masa.

Meganoticias / Mega

Pronóstico para Santiago

Para este sábado se espera nubosidad parcial con una máxima de 12°, mientras que el día domingo las temperaturas bajarán con la mínima de 1° y 14° de máxima.

La experta indicó que el próximo martes volverá a llover en la Región Metropolitana.

"Hay una probabilidad de precipitaciones debido a que hay una formación de una baja segregada al sur y una vaguada que va a afectar la zona norte. Va a estar más bien inestable, chubascos durante la tarde", sentenció.

Sin embargo, indicó que será de carácter débil y se extenderá hasta la mañana del miércoles.

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