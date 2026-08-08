El romántico beso de Naya Fácil y Aaron Collao en las alturas de Cusco: Vistieron atuendos típicos

08 ag. 2026 - 17:03 hrs.

Naya Fácil emprendió un viaje a Perú junto a su nuevo pololo, Aaron Collao, con quien protagonizó románticos momentos en la histórica ciudad de Cusco.

Días atrás, la influencer generó polémica por un video donde se la veía conducir su auto Tesla a más de 200 kilómetros por hora. Luego de que la Fiscalía abriera una investigacion por este hecho, la creadora de contenido decidió tomarse unos días de descanso en compañía de su pareja, su hermana y unos amigos.

Romántico beso de Naya Fácil y su pololo Aaron Collao

Como suele hacerlo cada día, Naya Fácil ha mantenido actualizados a sus seguidores sobre sus vivencias en tierras peruanas. Durante su estadía compartió registros de sus paseos con Aaron, cargados de romance y complicidad.

Instagram @naya_facil

Uno de sus destinos fueron las alturas del Cusco, donde pudieron estar en contacto con las llamas que habitan en el área.

Para la ocasión vistieron atuendos típicos a juego, con coloridos gorros y ponchos andinos. Ataviados de esta manera, los enamorados inmortalizaron un beso en una romántica postal que ambos compartieron en Instagram.

Para la creadora de contenidos, esta experiencia en Perú ha sido un sueño hecho realidad, tal y como lo comentó a sus seguidores, a quienes cariñosamente llama "facilines".

Instagram @naya_facil

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