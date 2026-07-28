"Que le diga a sus colegas...": Naya Fácil responde sin filtro a Claudio Bravo tras criticarla por video viral

28 jul. 2026 - 16:31 hrs.

Naya Fácil protagonizó un tenso cruce con Claudio Bravo, quien criticó a la influencer por publicar un video conduciendo su Tesla Cybertruck a 211 kilómetros por una autopista.

El otrora capitán de La Roja decidió llamarla "Tarada" en redes tras observar el comentado video de la joven nacional.

La frase fue capturada por los usuarios en X (antes Twitter), justo antes de que el exfutbolista decidiera eliminarla.

La respuesta de Naya Fácil a Claudio Bravo

Nayadeth Neculhueque no guardó silencio y decidió encarar a Claudio Bravo a través de sus historias de Instagram.

"Que le diga eso a sus colegas futbolistas también, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas", escribió.

Instagram @naya_facil

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