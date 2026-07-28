¿Descargo contra Coté López? El punzante mensaje que Lucas Lama borró de sus historias

28 jul. 2026 - 14:41 hrs.

Hace poco más de una semana Coté López confirmó el final de su romance con Lucas Lama, tras la filtración de unos mensajes que sugerían una infidelidad por parte del joven de 28 años.

En ese momento la empresaria incluso lanzó una indirecta para su ex, al bromear sobre cómo los "cuernos" la hacen empoderar. En esta ocasión fue Lama quien lanzó unas punzantes palabras que luego eliminó, pero que sus seguidores no dejaron escapar

La indirecta de Lucas Lama para Coté López

A sus 37 años, Coté López es madre de Jesús, de 10 años, y de las trillizas de 15 años Isidora, Rafaella y Rebeca, todos fruto de su antiguo matrimonio con Luis Jiménez. Tomando en cuenta ese antecedente, el mensaje eliminado de Lucas Lama parece dirigido a ella, pero fue rescatado por Infama.

"¿Quién más se cree de 19 años con cuatro hijos? En serio, hay formas y formas, señoritas", escribió el influencer.

Instagram @infama.cl

Vale recordar que desde el pasado mes de marzo empezaron los rumores del fin de la relación, algo que López confirmó a inicios de abril.

Aunque en mayo aseguró que sus anuncios de separación fueron solo un "experimento social" para sus haters, finalmente corroboró el fin del romance.

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