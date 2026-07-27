Flavia Medina celebró sus 40 años con una profunda reflexión: "Fue sentirme profundamente querida"

27 jul. 2026 - 09:30 hrs.

Este fin de semana fue muy especial para Flavia Medina ya que celebró sus 40 años y sobre esto, realizó una profunda reflexión.

En una publicación realizada en Instagram, la exparticipante de Volverías con tu ex? describió como fue "cambiar de folio": "Cumplir 40 fue mucho más que cambiar de década. Fue sentirme profundamente querida".

Relacionado con lo anterior, la modelo argentina destacó la presencia de sus cercanos en esta importante etapa de su vida: "Gracias a mi familia, a mis amigos y a todas esas personas especiales que estuvieron presentes, que me abrazaron, me regalonearon y llenaron estos días de tanto amor. No doy por sentado el privilegio de tenerlos en mi vida".

"Me llevo el corazón llenito y una enorme gratitud por cada mensaje, cada detalle y cada gesto", agregó finalmente Flavia Medina.

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La vida como madre de Flavia Medina

Uno de los contenidos que más se repite en la cuenta de Instagram de Flavia Medina se relaciona con datos sobre maternidad.

De hecho, en su descripción mantiene la siguiente frase: "Rompiendo patrones en la maternidad. Porque nadie entiende mejor a una mamá que otra mamá".

Fue en 2023 que la comunicadora argentina le dio la bienvenida a su primera hija, Helena, fruto de su relación amorosa con Leo Opazo, modelo chileno.

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