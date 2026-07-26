"Para que nadie vea mis ojos de leona derrotada": El exclusivo y lujoso obsequio que se hizo Katteyes

26 jul. 2026 - 18:36 hrs.

Katteyes volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir en sus historias de Instagram una exclusiva compra de lujo. La influencer publicó un video en el que aparece abriendo una elegante caja negra de Chanel para revelar su nuevo accesorio.

En el registro, la cantante saca unos lentes de sol de la reconocida casa de moda francesa, se los prueba frente a la cámara y deja ver su entusiasmo por la adquisición.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó el video. "Me compré estos lentes Chanel para que nadie vea mis ojos de leona derrotada", escribió, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Aunque Katteyes no entregó más detalles sobre la compra, los lentes de sol de Chanel figuran entre los accesorios más exclusivos de la marca.

Modelos similares al que mostró la influencer tienen un valor que parte aproximadamente en los $570 mil pesos chilenos, pudiendo superar los $780 mil, dependiendo del diseño y la colección.

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