¿Está enamorada? Trini Neira revela detalle clave y despierta rumores de romance

26 jul. 2026 - 17:24 hrs.

Trini Neira volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir en sus historias de Instagram un elegante ramo de rosas rojas, un gesto que rápidamente dio pie a especulaciones sobre un posible nuevo interés amoroso.

La influencer mostró el arreglo floral sin revelar quién fue la persona que se lo envió, manteniendo en reserva cualquier detalle sobre el origen del romántico regalo. El misterio no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Hasta ahora, la hija de Pamela Díaz no ha entregado mayores explicaciones ni ha confirmado que exista un romance detrás del obsequio, por lo que todo se mantiene en el terreno de las especulaciones.

¿El ramo será obsequio de Julitroz?

Sin embargo, hace algunos días, las redes sociales estallaron luego de una coqueta interacción entre Trini Neira y el streamer Julitroz durante su participación en el programa Déjalo Pasar, donde ambos protagonizaron un divertido intercambio de elogios y bromas que no pasó desapercibido entre los seguidores.

Mientras tanto, el llamativo ramo de rosas rojas continúa generando conversación entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier pista que pueda revelar la identidad de quien tuvo el romántico gesto con la influencer.

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