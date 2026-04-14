"Fan de su relación": La irónica respuesta de Eskarcita a coqueto video de Julitroz con Trini Neira

14 abr. 2026 - 19:10 hrs.

Scarlett Gálvez, más conocida como Eskarcita, reaccionó con ironía al video viral donde se ve a su expololo, Julitroz, jugando a la gomita con Trini Neira.

Recordemos que fue hace unas cuantas semanas que la exchica reality y el streamer dieron término a su relación.

Ahora, todo ocurrió durante la transmisión del canal de streaming Once, en donde Julitroz se sometió al juego de la gomita con Trini Neira.

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Eskarcita lanza irónico mensaje tras video entre Julitroz y Trini Neira

El video, donde se les ve a ambos jóvenes participando de la coqueta dinámica, se viralizó y llegó hasta las redes de Eskarcita.

A través de sus historias de Instagram, la joven señaló: "¡Ay! Qué bonito, qué lindo, que duren. Yo ahora soy fan de su relación".

Aunque Eskarcita no quedó ahí, puesto que más tarde fue hasta una publicación de una cuenta de farándula para dejar un llamativo mensaje.

Precisamente, Gálvez respondió al comentario de una usuaria que dijo: "Eskarcita pagando el karma". A lo que la influencer contestó: "Lo pagué dentro de la relación".

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