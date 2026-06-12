Con elencos de lujo: Mega presenta sus dos nuevas teleseries que llegarán a revolucionar la pantalla

12 jun. 2026 - 16:20 hrs.

Muchas sorpresas trae Mega con su área dramática, con la que buscan impactar y entregar lo que necesita el público. Y es que se anunciaron dos nuevas teleseries que revolucionarán la televisión.

Si eres de las personas que disfrutó de Verdades Ocultas, Pituca sin Lucas, Perdona Nuestros Pecados o no te pierdes ningún capítulo de El Jardín de Olivia y Reunión de Superados, estas nuevas producciones son para ti.

Dos nuevas teleseries llegan a Mega

Una de ellas es La Baronesa que, según el adelanto publicado por las redes de Mega, tendrá un elenco de lujo conformado por Loreto Valenzuela, Simón Pesutic, Octavia Bernasconi, entre muchos otros.

La Baronesa

La nueva producción irá a las 17:00 horas, por las pantallas de Mega y todas sus plataformas digitales.

Mientras que la nueva vespertina será Prohibida Obsesión, conformada por Diego Muñoz, Sigrid Alegría, Celine Reymond, Mónica Godoy y Fernanda Finsterbusch, entre otros.

Prohibida Obsesión

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